По заданному фарватеру: кадры первой ночной репетиции Главного военно-морского парада в Петербурге

В Санкт-Петербурге в акватории Невы прошла первая ночная репетиция Главного военно-Морского парада. В тренировке приняли участие около 20 боевых кораблей и катеров различного класса и водоизмещения ВМФ России. Маневры состоялись с 05.00 до 06.00 утра 13 июля.

В ходе тренировки по установленному фарватеру в составе тактических групп прошли в парадном строю малые ракетные корабли, корабли противоминной обороны, ракетные катера, новейшие противодиверсионные, десантные, патрульные катера типа «Раптор» и противодиверсионные катера типа «Грачонок».

Рабочая группа, состоящая из представителей Главного командования ВМФ, командования Балтийского флота и Ленинградской Военно-Морской Базы произвела замеры интервалов между кораблями, проверила выполнение экипажами кораблей и катеров задачи поддержания заданной скорости и удержания кораблей на заданном курсе, при следовании их по фарватеру Невы от Благовещенского до Троицкого мостов. Также были проверены организация связи с кораблями и соблюдение мер навигационной безопасности.

Результаты первой ночной тренировки кораблей на Неве были доложены Главкому ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову.