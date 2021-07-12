Военно-морской вальс: жители Балтийска увидят «танцующие буксиры» на День ВМФ

У самых западных берегов России, в Балтийске, сегодня состоялась репетиция военно-морского парада ко Дню ВМФ. Экипажи двух десятков кораблей и вспомогательных судов прошли через заданные точки, выдерживая интервалы и дистанцию на фарватере.

Один из завершающих эпизодов - это вальс рейдовых буксиров. И здесь капитаны этих суперманевренных вспомогательных судов Балтфлота должны продемонстрировать настоящее мастерство управления, чтобы их буксиры действительно «закружились в танце», - прокомментировал корреспондент «Звезды» Максим Румянцев.

Также моряки Балтийского флота готовятся блеснуть боевой выучкой. Берут катера противника на абордаж, уничтожают мины, ведут десантирование на побережье, тушат пожары на борту.