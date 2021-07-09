«Князь Владимир», «Орел», «Гремящий» и другие: как в Финском заливе готовятся к Главному военно-морскому параду

Держать строй, растянутый на несколько морских миль - этот элемент оттачивают в Финском заливе корабли, которые вышли из Кронштадта. В День Военно-морского флота сделают то же самое - только в Неве. Водные просторы сейчас, как один большой тренировочный полигон, а заодно и выставка отечественного военно-морского флота.

Почти три часа ходу и катер управления с командованием Балтийского флота встает на якорь. К этому месту в назначенное время, как к парадной трибуне в день ВМФ, один за одним подходят корабли. Обычно на такие дистанции, да еще и в движении, боевые корабли не сближаются. Расстояние между ними всего 1,5 кабельтова - 270 метров. Экипажи строго выдерживают скорость 9 узлов.

Заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Елисеев подмечает каждую шероховатость. И сразу на месте корректирует работу подчиненных.

Новейший корвет «Гремящий» - гордость Тихоокеанского флота - впервые держит кильватерный строй в такой внушительной компании.

«У нас здесь в основном корабли океанской зоны, главное научить их соблюдать дистанцию. Особо хотел бы отметить новичков, которые первый раз принимают участие в подготовке к параду. Все они показывают хорошие временные показатели», - отметил Елисеев.

К дебюту на параде в акватории Кронштадта готовится и тральщик-невидимка «Владимир Емельянов» с самым большим в мире корпусом из монолитного пластика. Здесь же модернизированная подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» проекта «Варшавянка».

Атомный подводный крейсер «Орел» - один из самых крупных участников Главного военно-морского парада. На суше эта субмарина заняла бы два футбольных поля. Вот и здесь в Финском заливе крейсер стоит на рейде отдельно от основной группы боевых кораблей.

Грозная «птица» атомного подводного флота России не долго была в гордом одиночестве. В Финский залив зашел, пожалуй, самый ожидаемый участник предстоящего парада - атомный подводный крейсер «Князь Владимир».