Путин сравнил украинскую власть с хамелеонами

Президент Российской Федерации Владимир Путин сравнил представителей украинской власти с хамелеонами. По мнению национального лидера, простые люди не будут спокойно смотреть, как пришедшие во власть с одними лозунгами «перекрашиваются» и начинаю защищать совсем другие интересы.

Об этом президент РФ рассказал, комментируя свою статью «Об историческом единстве русских и украинцев», которая была опубликована сегодня на официальном сайте Кремля.

«Я имел в виду только одно: что люди, проживающие на Украине, вряд ли будут смотреть спокойно на тех сегодняшних правителей, которые приходят к власти под одними лозунгами, а потом перекрашиваются, как хамелеоны, и защищают совершенно другие позиции и, как правило, защищают интересы не украинского народа, а тех, кто руководит и оплачивает их пребывание у власти», - сказал Путин.

Владимир Путин отметил, что его текст больше, чем статья, это - аналитический материал, основанный на исторических фактах, документах, событиях. О намерении написать материал об истории русского народа и его связи с Украиной президент объявил в ходе прямой линии 30 июня. Статья была опубликована на сайте Кремля в понедельник, 12 июля.