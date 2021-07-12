Путин оценил Евромайдан и его последствия для Украины

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что во время Майдана власти об интересах украинского народа не думали. При этом, как подчеркнул президент, справедливое недовольство людей цинично использовали.

Об этом Путин упомянул в своей аналитической статье «Об историческом единстве русских и украинцев», которая была опубликована на сайте Кремля.

«Об интересах украинского народа не думали и в феврале 2014 года. Западные страны напрямую вмешались во внутренние дела Украины, поддержали переворот. Его тараном выступили радикальные националистические группировки», - отметил президент РФ.

Кроме того, по словам лидера РФ, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины. Кроме того, агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране.

Помимо этого, Владимир Путин в своей статье указал на «хроническую слабость» госинститутов Украины. По его словам, в стране все наглее заявляют о своих амбициях радикалы и неонацисты.