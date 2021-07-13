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Путин объяснил, кому адресована статья об Украине

Виктория Ивашечкина
22:57 13.07.2021
Президент РФ выразил поддержку как гражданам РФ, так и гражданам Украины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kremlin.ru
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Российский лидер Владимир Путин объяснил, кому была адресована его статья об Украине. В понедельник, 12 июля, на сайте Кремля была опубликована аналитическая статья под названием «Об историческом единстве русских и украинцев».

В ней, в частности, Владимир Путин говорил о том, что в 2014 году Запад напрямую вмешался в дела Украины. И с тех пор агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране.

При этом Путин выразил поддержку украинскому народу. Президент РФ отметил, что жители Донбасса никогда не примут те порядки, которые «им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами».

«Я не делю на им или нам. Я же в этом материале говорю, что это единая общность. Поэтому – всем нам. И тем, кто проживает в сегодняшней России, и тем ,кто просиживает в сегодняшней Украине. И спонсорам политического руководства сегодняшней Украины. Они тоже должны знать, что мы из себя представляем и как мы друг к другу относимся», - подчеркнул Путин.

Президент РФ в своей статье также указал на «хроническую слабость» госинститутов Украины. Путин отметил, что в стране открыто и все наглее заявляют о своих амбициях радикалы и неонацисты.

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