«Это определенный уровень интеграции»: Путин высказался о Союзном государстве

В Евросоюзе более глубокий уровень интеграции, чем у России с Белоруссией. Об этом заявил Владимир Путин.

«Мы с Белоруссией говорим: "Союзное государство", но в прямом смысле слова это не государство, это просто определенный уровень интеграции. Если сравнить с Евросоюзом, в Евросоюзе гораздо более глубокий уровень интеграции, чем у нас в рамках Союзного государства с Белоруссией. Там единая валюта есть, и фактически очень мощный таможенный союз, и так далее, и единое пространство передвижения», - сказал президент РФ.

Также глава государства напомнил о полном сохранении суверенитета.

Во вторник, 13 июля, Владимир Путин провел встречу с Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге. Президент России назвал Белоруссию надежным партнером для РФ в сфере экономики. После переговоров в Кремле сообщили, что главы двух стран выработали шаги в сферах таможни, энергетики и налогов.