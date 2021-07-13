Путин заявил, что Белоруссия остается для РФ надежным партнером

Президент России Владимир Путин назвал Белоруссию надежным партнером для РФ.

«Я хотел бы в начале нашей встречи отметить, что Республика Беларусь, я сейчас не говорю про наши планы дальнейшего строительства Союзного государства, но в целом остается для нас большим и надежным партнером в сфере экономики», - заявил Путин на встрече с Александром Лукашенко, которая стартовали в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

По словам президента России, несмотря на COVID-19 и вызовы, связанные санкциями, внешний долг Белоруссии сократился на 2,5%. Минск - стабильный партнер, подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что встреча, как и договаривались, проходит после того, как правительства поработали вопросы, в первую очередь, в сфере экономики. Путин подчеркнул, что двусторонний товарооборот в прошлом году «немножко припал» из-за пандемии, примерно на 17%, а за первые 4-5 месяцев этого года он значительно вырос - на более чем 37%.

Ранее в Кремле раскрыли темы переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.