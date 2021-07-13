В Кремле рассказали об итогах встречи Путина и Лукашенко

Глава РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи во вторник, 13 июля, в Санкт-Петербурге выработали шаги в сферах таможни, энергетики, налогов. Об этом сообщили в Кремле.

«Обстоятельно обменялись мнениями по международной обстановке, по региональным проблемам», - уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, лидеры стран «подвели итоги дискуссий, имевших место в рамках комиссии высокого уровня с участием российских и белорусских представителей».

Как рассказал Песков, Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в РФ. Кроме того, стороны пришли к договоренности, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году сохранится на уровне текущего года.

Президенты стран затронули и вопросы международной и региональной повестки дня.

Ранее Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается для РФ надежным партнером.

По словам президента России, несмотря на COVID-19 и вызовы, связанные с санкциями, внешний долг Республики сократился на 2,5%.