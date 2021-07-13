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В Кремле рассказали об итогах встречи Путина и Лукашенко

Виктория Ивашечкина
20:20 13.07.2021
В частности, лидеры стран затронули вопросы международной и региональной повестки дня.
В Кремле рассказали об итогах встречи Путина и Лукашенко
© Фото: Сергей Гунеев РИА Новости
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Глава РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи во вторник, 13 июля, в Санкт-Петербурге выработали шаги в сферах таможни, энергетики, налогов. Об этом сообщили в Кремле. 

«Обстоятельно обменялись мнениями по международной обстановке, по региональным проблемам», - уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, лидеры стран «подвели итоги дискуссий, имевших место в рамках комиссии высокого уровня с участием российских и белорусских представителей».

Как рассказал Песков, Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в РФ. Кроме того, стороны пришли к договоренности, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году сохранится на уровне текущего года.

Президенты стран затронули и вопросы международной и региональной повестки дня.

Ранее Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается для РФ надежным партнером.

По словам президента России, несмотря на COVID-19 и вызовы, связанные с санкциями, внешний долг Республики сократился на 2,5%.

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