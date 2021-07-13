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Путин рассказал о «минах замедленного действия» в Конституции СССР

Ян Брацкий
23:16 13.07.2021
По мнению российского президента, ими стали ведущая роль КПСС и право свободного выхода республик СССР из состава единой страны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Wikimedia
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В Конституции СССР была заложена «мина замедленного действия» - право свободного выхода республик Советского Союза из состава единой страны. Об этом в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» рассуждает президент РФ Владимир Путин.

«Когда Советский Союз рождался после Первой мировой войны, то даже в руководстве большевиков были разные точки зрения на этот счет. <...> Скажем, у Сталина, который руководил этим направлением работы в большевистской партии, были серьезные противоречия с Лениным. Сталин настаивал на автономизации, принципе автономизации при строительстве Советского Союза и считал, что все остальные республики советские, которые образовались на пространстве бывшей империи, они должны входить, именно входить в состав РСФСР», - считает Путин.

У Ленина была другая точка зрения, добавил российский лидер. Вождь мирового пролетариата говорил о равенстве всех республик, которые не входят в состав Российской Федерации (РСФСР), а создают вместе с ней на равных условиях новые государства. Сталин называл это национальным либерализмом и открыто спорил с Лениным.

«А вторая "мина", я о ней тоже сказал, - это ведущая роль КПСС, направляющая, ведущая, основная. Почему? Потому что оказалось, что это единственное, что сдерживало всю страну в рамках единого государства. И как только изнутри, как я в этом материале отметил, партия начала разваливаться, за ней посыпалась и вся страна. Были и другие "мины замедленного действия". Потом еще, может быть, об этом поговорим», - отметил российский лидер.

Президент отметил, что его текст больше, чем статья, это - аналитический материал, основанный на исторических фактах, документах, событиях. О намерении написать материал об истории русского народа и его связи с Украиной президент объявил в ходе прямой линии 30 июня. Статья была опубликована на сайте Кремля в понедельник, 12 июля. 

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