Путин рассказал, откуда возникла идея написания статьи об Украине

Президент РФ Владимир Путин рассказал, откуда у него возникла идея написания статьи об Украине. Напомним, в понедельник, 12 июля, глава государства написал новую аналитическую статью. Она была опубликована на сайте Кремля. Публикация называется «Об историческом единстве русских и украинцев».

«Вообще, почему у меня родилась такая идея? Мы в своей обычной жизни занимаемся своей работой, воспитанием детей, какими-то хобби – как правило, особенно не задумываемся над вопросами подобного свойства и характера, которые изложены в этом материале. А ситуация требовала того, чтобы мы посмотрели повнимательнее на то, в каком мире мы живем»,- объяснил Путин.

По словам президента РФ, сейчас складываются условия, которые качественно меняются по сравнению с тем, что было «еще совсем недавно».

«Судя по всему, началась активная работа по проекту «Анти-Россия», и это, конечно, не может не вызывать у нас определенного беспокойства», - отметил Путин.

Владимир Путин в своей аналитической статье, в частности, указал на процесс милитаризации на Украине. По словам лидера РФ, в обществе присутствует агрессивная риторика и атмосфера страха.