Путин ответил на вопросы о статье «Об историческом единстве русских и украинцев»

Президент России Владимир Путин несколько месяцев обдумывал свою статью «Об историческом единстве русских и украинцев», однако активизировать работу над ней решил из-за изменившихся условий. По его словам, сложившаяся ситуация требовала анализа отношений с соседями.

Президент отметил, что его текст больше, чем статья, это - аналитический материал, основанный на исторических фактах, документах, событиях.

«Ситуация требовала того, чтобы мы посмотрели повнимательнее на то, в каком мире мы живем, кто мы такие, каковы отношения с нашими ближайшими родственниками и соседями. Поэтому возникла эта идея именно в этой связи. Кроме этого, почему именно сейчас я активизировал эту работу? Потому что складываются условия, которые качественно меняются по сравнению с тем, что было еще совсем недавно», – пояснил Путин.

Глава государства отметил, что началась активная по проекту «Анти-Россия», что не может не вызывать беспокойства. Украина, как и любая страна, может определять свой путь, однако это не должно посягать на безопасность другого государства. Кроме того, подчеркнул Путин, его побудило на написание материала желание людей из Украины восстановить отношения с Россией.

«Ведь на Украине очень много, миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией. Я уверен, это миллионы людей. А есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены», – уточнил он.

В подтверждение своих слов Путин напомнил о трагических событиях в Одессе в мае 2014 года, закрытии средств массовой информации в стране и ситуации с политиком Виктором Медведчуком.

О намерении написать материал об истории русского народа и его связи с Украиной президент объявил в ходе прямой линии 30 июня. Статья была опубликована на сайте Кремля в понедельник, 12 июля.