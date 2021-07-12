Путин рассказал о «хронической слабости» госинститутов Украины

Российский лидер Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» указал на «хроническую слабость» госинститутов Украины. Напомним, материал, написанный президентом, был опубликован в понедельник, 12 июля, на сайте Кремля.

«Открыто и все наглее заявляли о своих амбициях радикалы и неонацисты. Им потакали и официальные власти, и местные олигархи, которые, ограбив народ Украины, украденное держат в западных банках. К этому следует добавить хроническую слабость государственных институтов, положение добро-вольного заложника чужой геополитической воли», - подчеркнул Путин в статье.

Ранее сообщалось, что президент РФ в своей аналитической статье рассказал о процессе милитаризации на Украине. По его словам, на украинской территории присутствует агрессивная риторика и атмосфера страха.