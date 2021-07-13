Врач рассказал, можно ли одновременно заразиться двумя штаммами COVID-19

Человек, который был инфицирован одним штаммом COVID-19, продолжает быть уязвимым для других мутаций до того момента, пока у него не появится иммунная защита от этого вируса. Об этом ТАСС рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

«Такое заражение вполне возможно, поскольку иммунитет от коронавирусной инфекции возникает уже только после перенесенного заболевания. Это вряд ли осложняет течение заболевания, потому что инфекция вторым штаммом никак не может усугубить течение первого и сделать его более тяжелым, так как инфекция уже развивается», - объяснил эксперт.

Терапевт, пульмонолог, работающий с пациентами в «красной зоне» Алексей Никишенков утверждает, что в случае одновременного инфицирования сразу двумя штаммами методика лечения не будет меняться.

«Лечение останется таким же, ничего дополнительного или двойной дозировки каких-то лекарственных препаратов не требуется. Патогенез все равно один, каким бы ни было вирусное поражение. Развитие заболевания дальнейшее будет одинаково в любом случае», - сказал медик.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов дал прогноз относительно возможности возникновения новых и более опасных штаммов COVID-19.