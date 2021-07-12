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Врачи перечислили «железные» причины для медотвода от вакцинации

Светлана Иванова
11:21 12.07.2021
Медицинский отвод от вакцинации дается людям с тяжелой аллергической реакцией и сильной индивидуальной чувствительностью на компоненты, пояснили медики.
Врачи перечислили «железные» причины для медотвода от вакцинации
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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Наличие тяжелой аллергической реакции или гиперчувствительности на компоненты ранее введенных препаратов являются основанием для получения медицинского отвода от вакцинации. Другие показания, о которых указано в инструкциях к вакцинам и рекомендациях Минздрава, - повод временно отложить иммунизацию. Об этом в комментарии РБК рассказали врачи.

По словам терапевта Андрея Кондрахина, к тяжелой аллергической реакции относится отек Квинке или анафилактический шок, которые уже возникали при предыдущей вакцинации от какого-либо другого заболевания.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок и внештатный специалист по терапии Министерства здравоохранения России Оксана Драпкина отметили, что аллергия на некоторые продукты, пыльцу или пыль, проявляющиеся, в том числе крапивницей, не входят в список противопоказания.

Второй причиной для получения медицинского отвода является тяжелая реакция в виде высокой температуры или большого покраснения и отека на месте укола на ранее введенные вакцины. Кондрахин отметил, что к сильной общей реакции также относится повышение температуры тела выше 40°С в поствакцинальном периоде. Тяжелыми побочными явлениями считаются и коллаптоидные реакции и фебрильные судороги.

Болибок обратил внимание, что к противопоказаниям  также относится развитие аллергии на предыдущее введение этой же прививки. Иммунолог подверкнул, что в случае с вакциной от коронавирусной инфекции нужно детально анализировать появление аллергических реакций на другие прививки и, компоненты вакцин, в частности.

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