РФПИ назвал ожидаемые сроки одобрения «Спутника V» в Европе

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) может разрешить применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» осенью. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он подчеркнул в эфире канала CNBC India, что фонд и ЕМА ведет продуктивный диалог относительно препарата.

«Мы ведем продуктивный диалог с ЕМА... Мы ожидаем одобрение от ЕМА осенью», - приводит слова Дмитриева РИА Новости.

Он также сообщил о планах РФПИ в ближайшее время подать заявление индийскому регулятору на одобрение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

Глава фонда также допустил вероятность производства Serum Institute of India, некоторых объемов «Спутник Лайт», который позже, возможно, будет использоваться в комбинации с вакциной Covishield, которую разработала компания разработанной AstraZeneca.

Во вторник, 13 июля, РФПИ сообщил о старте сотрудничества с индийской фармкомпанией Serum Institute of India (SII), которая является крупнейшим мировым производителем по объемам выпуска вакцин. Предполагается, что первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V» будет выпущена производителем уже в сентябре. Ежегодно на мощностях SII в Индии запланировано производство более 300 млн доз препарата.