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Глава РФПИ раскрыл заказчиков информационной кампании против «Спутника V»

Иван Линдеманн
08:12 04.06.2021
По словам Кирилла Дмитриева, это представители «большой фармы» и антироссийские политические круги.
Глава РФПИ раскрыл заказчиков информационной кампании против «Спутника V»
© Фото: Carol Smiljan, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Регистрация российской вакцины «Спутник V» за рубежом была «настоящей битвой». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Мы везде сталкивались с активным противодействием со стороны других игроков, которые не желали пускать Россию и сопротивлялись регистрации российской вакцины», - приводит его слова РБК.

При этом, по его словам, было и несколько прорывных моментов. К примеру, регистрация «Спутника V» в Аргентине позволила выйти на Латинскую Америку.

Также Дмитриев сообщил, что есть те, кто пытается подорвать доверие к российскому препарату. По словам главы РФПИ, заказчиками информационной кампании против «Спутника V» являются представители «большой фармы» и антироссийские политические круги.

«С самого начала была целенаправленная кампания по подрыву доверия к великому достижению наших ученых, к эффективности вакцины», - - добавил он.

Так называемая «большая фарма» состоит из более чем 30 ведущих мировых корпораций по производству лекарств. Туда в том числе входят Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson.

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