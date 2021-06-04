Глава РФПИ раскрыл заказчиков информационной кампании против «Спутника V»

Регистрация российской вакцины «Спутник V» за рубежом была «настоящей битвой». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Мы везде сталкивались с активным противодействием со стороны других игроков, которые не желали пускать Россию и сопротивлялись регистрации российской вакцины», - приводит его слова РБК.

При этом, по его словам, было и несколько прорывных моментов. К примеру, регистрация «Спутника V» в Аргентине позволила выйти на Латинскую Америку.

Также Дмитриев сообщил, что есть те, кто пытается подорвать доверие к российскому препарату. По словам главы РФПИ, заказчиками информационной кампании против «Спутника V» являются представители «большой фармы» и антироссийские политические круги.

«С самого начала была целенаправленная кампания по подрыву доверия к великому достижению наших ученых, к эффективности вакцины», - - добавил он.

Так называемая «большая фарма» состоит из более чем 30 ведущих мировых корпораций по производству лекарств. Туда в том числе входят Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson.