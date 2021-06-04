Глава РФПИ раскрыл детали взаимодействия России с другими странами в производстве «Спутника V»

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает, что производство вакцины и политика должны быть отдельны друг от друга. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Звезда» на ПМЭФ-2021.

«Мы видим, что ВОЗ старается профессионально работать, несмотря на те политические прессинги, которые есть. Но, безусловно, объединение политики и вакцины - это просто убийство жизней. Вакцины должны быть отдельны от политики», - заявил он.

Дмитриев отметил, что сегодня состоится очень важна встреча ведущих производителей вакцины «Спутник V» с президентом России.

«РФПИ привлек уже более 25 компаний, которые производят или будут производить российскую вакцину. Это очень важно, потому что мы помогаем таким странам как Бахрейн начать производить вакцину для спасения своих людей и на экспорт», - сказал глава фонда.

По словам Дмитриева, Россия здесь показывает большую открытость и выступает как партнер по спасению других стран, передавая технологии им и формируя производства.

«Это очень сильно отличает российский подход от ряда западных стран, которые не передают свои технологии, которые не строят партнерства со странами по производству своей вакцины», - заключил он.

Ранее Дмитриев раскрыл заказчиков информационной кампании против российского «Спутника V».