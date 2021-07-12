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Угроза подтоплений: в Крыму объявили новое штормовое предупреждение

Виктория Косогляденко
Олеся Степакова
14:04 12.07.2021
Жителям полуострова и туристам рекомендовали не уходить далеко в горы, а также не обустраиваться с палатками на пляжах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Крыму объявили экстренное предупреждение – в течение ближайших суток на полуострове обещают штормовой ветер, град и ливни, которые могут привести к подтоплениям. Жителям полуострова и туристам рекомендовали не уходить далеко в горы, а также не обустраиваться с палатками на пляжах. После недавних мощных наводнений почти все они сейчас открыты для купания, а восстановительные работы полностью завершены. Однако есть несколько мест, где необходимо повторное обследование дна и взятие проб воды. Так, купание пока запрещено в центре Ялты, но береговая линия полностью очищена – на пляже можно отдыхать и загорать, но не купаться.

В Бахчисарайском районе Крыма в воскресенье, 4 июля, за несколько часов выпало полторы месячные нормы осадков. Из берегов вышли реки Бельбек и Коккозка, сошло несколько селей. В селе Куйбышево были затоплены несколько десятков домовладений, а также рухнул мост. 

Во время буйства стихии в Куйбышеве двух женщин смыло потоком воды. Позже в МЧС сообщили, что одна из них погибла, вторая была доставлена в больницу.

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