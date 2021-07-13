Роспотребнадзор дал рекомендации по совмещению прививок от коронавируса и гриппа

Вакцинироваться от гриппа нужно не менее чем через месяц после введения прививки от коронавирусной инфекции. Соответствующие рекомендации опубликованы в проекте постановления Роспотребнадзора. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Планируется охватить прививками от гриппа порядка 60 процентов от численности населения каждого субъекта федерации, а также минимум 75 процентов граждан из групп риска. Принять меры для достижения данных показателей вакцинации следует региональным властям.

Также местные руководители должны будут обеспечить иммунизацию сотрудников образовательных организаций. Главы регионов также будут обязаны реагировать в случае ухудшения эпидемиологической обстановки по гриппу, в частности, ограничивая проведение массовых культурных и спортивных мероприятий и образовательного процесса.

По плану ведомства, прививочная кампания должна стартовать осенью, информировать о начале вакцинации о гриппе население будут с 23 августа.