Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России создали назальный спрей с антителами для профилактики ОРВИ

Иван Линдеманн
03:25 28.06.2021
Препарат был разработан в МНИИЭМ имени Габричевского специалистами Роспотребнадзора.
В России создали назальный спрей с антителами для профилактики ОРВИ
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

В России создали назальный спрей, который содержит широкий спектр антител от ОРВИ. Препарат был разработан в МНИИЭМ имени Габричевского специалистами Роспотребнадзора.

Как отметил в беседе с «Известиями» научный руководитель центра Владимир Алешкин, задача спрея – создание первого барьера защиты от простудных заболеваний. Препарат, по его словам, содержит «выжимку из популяционного иммунитета».

«Новый препарат изготовлен из донорской крови, поэтому содержит целый спектр антител, отражая популяционный иммунитет. Технология получения препарата такова, что исключается присутствие в нем микроорганизмов, в том числе вирусов», - рассказал Алешкин.

Созданный препарат активен против различных вирусов, в том числе в отношении вируса гриппа, герпесвирусов, микоплазм, золотистого стафилококка, коклюша и дифтерии. В будущем может добавиться и коронавирус. Для выработки иммунитета организму требуется время – однако, пока это происходит, можно внести необходимые антитела «искусственным образом».

«Человек утром, перед входом в метро, впрыскивает себе антитела в нос, и они работают у него на слизистой около 10 часов, то есть на протяжении всего дня», - приводит издание слова эксперта.

Помимо прочего, препарат не должен быть дорогим в производстве. Он производится на основе донорской крови, и необходимую субстанции можно получить из отходов при разделении крови на составляющие.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:31 В стране и мире
Конец изнуряющей жары: в Москву приходит долгожданное похолодание
01:11 В стране и мире
«Развязаны руки для произвола»: Лавров сравнил западный миропорядок с «лихими девяностыми»
20:43 Армия
Видео
Летчик рассказал, как заставил эсминец Defender изменить курс в водах России около Крыма
21:01 В стране и мире
Греция обязала россиян сдавать ПЦР-тест перед въездом в страну
19:38 В стране и мире
«Забористая» идея: почему Зеленский решил отгородиться от Донбасса
Популярное
Раскрыта популярная схема обмана на сайте бесплатных объявлений
Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом «Спутник V»
Собянин: каждый день в Москве госпитализируют около двух тысяч человек с COVID-19
Видео
МО РФ: британский эсминец в Черном море потерпел эпическое фиаско и резко изменил курс
Собянин подписал указ о переводе не менее 30% работников на «удаленку» с 28 июня
Видео
Самолеты МиГ-31К и Ил-38 прибыли на авиабазу Хмеймим в рамках учений
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.