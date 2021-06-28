В России создали назальный спрей с антителами для профилактики ОРВИ

В России создали назальный спрей, который содержит широкий спектр антител от ОРВИ. Препарат был разработан в МНИИЭМ имени Габричевского специалистами Роспотребнадзора.

Как отметил в беседе с «Известиями» научный руководитель центра Владимир Алешкин, задача спрея – создание первого барьера защиты от простудных заболеваний. Препарат, по его словам, содержит «выжимку из популяционного иммунитета».

«Новый препарат изготовлен из донорской крови, поэтому содержит целый спектр антител, отражая популяционный иммунитет. Технология получения препарата такова, что исключается присутствие в нем микроорганизмов, в том числе вирусов», - рассказал Алешкин.

Созданный препарат активен против различных вирусов, в том числе в отношении вируса гриппа, герпесвирусов, микоплазм, золотистого стафилококка, коклюша и дифтерии. В будущем может добавиться и коронавирус. Для выработки иммунитета организму требуется время – однако, пока это происходит, можно внести необходимые антитела «искусственным образом».

«Человек утром, перед входом в метро, впрыскивает себе антитела в нос, и они работают у него на слизистой около 10 часов, то есть на протяжении всего дня», - приводит издание слова эксперта.

Помимо прочего, препарат не должен быть дорогим в производстве. Он производится на основе донорской крови, и необходимую субстанции можно получить из отходов при разделении крови на составляющие.