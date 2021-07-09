В Поволжье более 5,5 тысячи призывников вакцинировались от COVID-19
Всего в Центральном военном округе от коронавируса привилось около 200 тысяч военнослужащих и членов их семей.
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В Поволжье свыше 5,5 тысячи новобранцев сделали прививку от коронавируса, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Перед процедурой медики рассказали о воздействии вакцины на человеческий организм. Призывники прошли медосмотр, им измерили температуру.
Отечественная вакцина Гам-Ковид-Вак («Спутник V») двухкомпонентная, второй компонент вводится через три недели после первого. Вакцинация проводится по желанию, с письменного согласия людей.
В Центральном военном округе сделали прививку от COVID-19 около 200 тысяч военнослужащих и членов их семей.