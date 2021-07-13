Ученые разгадали тайну появления «газа жизни» в атмосфере Венеры

Новое исследование сотрудников Корнельского университета дает возможное объяснение тому, откуда в атмосфере Венеры появился газ фосфин. Вещество, которое может являться косвенным признаком жизни, было обнаружено в атмосфере планеты в сентябре 2020 года.

На Земле фосфин является продуктом жизнедеятельности анаэробных микробов, которым практически не нужен кислород. Также газ встречается в заболоченных и илистых областях и вырабатывается в кишечнике, пишет PNAS.

Однако в ходе нового исследования выяснилось, что фосфин мог появиться на Венере из-за активности вулканов. Содержание газа в атмосфере планеты оценивается в диапазоне от 1 до 4 частей на миллиард, с локализованными пиками от 5 до 10 частей на миллиард. Мантия Венеры содержит вещество фосфид, которое в результате вулканической активности могло выбросить атмосферу, где в результате реакции с серной кислотой произошло превращение в фосфин.

Планетологи долгое время считали, что Венера полностью охладилась и геологическая активность в ее недрах была прекращена. Однако позже выяснилось, что в недрах планеты до сих пор происходят активные внутренние процессы, которые могут питать активные вулканы.