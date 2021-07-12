Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Выше только звезды: как Брэнсон дал старт космическому туризму

Максим Гриценко
Светлана Иванова
09:51 12.07.2021
Накануне миллиардер и еще пять сотрудников Virgin Galactic поднялись в стратосферу на высоту 86 километров, немного не дотянув до официальных границ космоса. Идея по созданию собственной аэрокосмической компании пришла в голову миллиардеру еще в 1988 году.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Richard Branson, Twitter
Читайте нас на:

Старт космическому туризму дан: 70-летний миллиардер Ричард Брэнсон совершил первый полет за пределы нашей планеты на корабле, который разрабатывала его компания Virgin Galactic почти 20 лет.

Накануне, 11 июля, космоплан Ричарда Бренсона взлетел в воздух, чтобы подняться на орбиту. Британский миллиардер возглавил гонку космического туризма. Unity-22 набрал скорость, а на высоте около 15-ти километров ракетоплан отцепился от носителя и запустил собственные ракетные двигатели. Уже через некоторое время Бренсон и экипаж поделились впечатлениями от состояния невесомости и видов на планету из иллюминаторов космического корабля.

Бренсон мечтал о полете в космос с детства и достиг поставленной цели.

Перед стартом миллиардер успел встретиться с основателем компании Space X Илоном Маском. До космодрома первый космический турист доехал на велосипеде и поприветствовал экипаж.

Бренсон стал первым космическим туристом. Чтобы реализовать это проект, понадобилось 17 лет. Миллиардер и еще пять сотрудников Virgin Galactic поднялись в стратосферу на высоту 86 километров, немного не дотянув до официальных границ космоса.

Путешествие продлилось около часа. В невесомости экипаж провел всего несколько минут. Во время полета корабль развернул крылья на 60 градусов и приземлился на частный космодром в Нью-Мексико.

Идея по созданию собственной аэрокосмической компании пришла в голову миллиардеру Бренсону еще в 1988 году после звонка маленькой девочки во время телешоу с вопросом, что мужчина думает о полете в космос.

Путешествие миллиардера в околоземное пространство привлекло внимание всего мира: в социальных сетях сотни тысяч просмотров полета. Бренсон продал уже 1000 билетов для следующих полетов, минимальная стоимость билета составляет 250 тысяч долларов. Среди покупателей – известная американская актриса Анджелина Джоли. Илон Маск внес депозит на 10 тысяч долларов.

Но конкуренция среди организаторов космического туризма сейчас серьезная. Основатель Amazon, миллиардер Джеф Базос уже 20 июля планирует выйти на орбиту на собственном корабле. Право занять место в экипаже продают на аукционе. Человек, пожелавший пока остаться неизвестным, выложил за билет в космос 28 миллионов долларов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:41 В стране и мире
Видео
В Гидрометцентре предостерегли россиян от «теплового стресса»
07:13 В стране и мире
Российское судно «Амур» вышло из Японии в порт приписки
06:03 В стране и мире
В России появится единое тарифное законодательство
04:00 В стране и мире
Видео
В России обновят рекомендации по лечению коронавируса
00:17 В стране и мире
Кузнецова рассказала, как удаленное обучение влияет на здоровье детей
Популярное
СМИ: подруга МакSим заявила об ухудшении состояния певицы
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения самолетов США над Черным морем
Видео
Компетенция «Арматы»: выстрел Т-14 кумулятивным снарядом показали на видео
Видео
«Тайфун» в взрывном водовороте: как броневик изрешетили, подожгли и трижды подорвали на госиспытаниях
Эпидемиолог назвал неожиданный симптом индийского штамма
Мясников удивился рекомендации избегать секса после вакцинации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.