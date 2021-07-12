Выше только звезды: как Брэнсон дал старт космическому туризму

Старт космическому туризму дан: 70-летний миллиардер Ричард Брэнсон совершил первый полет за пределы нашей планеты на корабле, который разрабатывала его компания Virgin Galactic почти 20 лет.

Накануне, 11 июля, космоплан Ричарда Бренсона взлетел в воздух, чтобы подняться на орбиту. Британский миллиардер возглавил гонку космического туризма. Unity-22 набрал скорость, а на высоте около 15-ти километров ракетоплан отцепился от носителя и запустил собственные ракетные двигатели. Уже через некоторое время Бренсон и экипаж поделились впечатлениями от состояния невесомости и видов на планету из иллюминаторов космического корабля.

Бренсон мечтал о полете в космос с детства и достиг поставленной цели.

Перед стартом миллиардер успел встретиться с основателем компании Space X Илоном Маском. До космодрома первый космический турист доехал на велосипеде и поприветствовал экипаж.

Бренсон стал первым космическим туристом. Чтобы реализовать это проект, понадобилось 17 лет. Миллиардер и еще пять сотрудников Virgin Galactic поднялись в стратосферу на высоту 86 километров, немного не дотянув до официальных границ космоса.

Путешествие продлилось около часа. В невесомости экипаж провел всего несколько минут. Во время полета корабль развернул крылья на 60 градусов и приземлился на частный космодром в Нью-Мексико.

Идея по созданию собственной аэрокосмической компании пришла в голову миллиардеру Бренсону еще в 1988 году после звонка маленькой девочки во время телешоу с вопросом, что мужчина думает о полете в космос.

Путешествие миллиардера в околоземное пространство привлекло внимание всего мира: в социальных сетях сотни тысяч просмотров полета. Бренсон продал уже 1000 билетов для следующих полетов, минимальная стоимость билета составляет 250 тысяч долларов. Среди покупателей – известная американская актриса Анджелина Джоли. Илон Маск внес депозит на 10 тысяч долларов.

Но конкуренция среди организаторов космического туризма сейчас серьезная. Основатель Amazon, миллиардер Джеф Базос уже 20 июля планирует выйти на орбиту на собственном корабле. Право занять место в экипаже продают на аукционе. Человек, пожелавший пока остаться неизвестным, выложил за билет в космос 28 миллионов долларов.