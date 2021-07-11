«Это было волшебно»: Бренсон рассказал с своем первом полете на Unity-22

Глава компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон прокомментировал свой первый полет на космическом аппарате Unity-22. Своими впечатлениями он поделился на сайте корпорации.

«Я мечтал об этом моменте с самого детства, но так и не был готов к виду Земли из космоса. Это было волшебно», - написал Брэнсон

Миллиардер отметил, что не находит слов, чтобы описать красоту Земли. Он пожелал, чтобы все в будущем смогли насладиться этим зрелищем.

Ранее Брэнсона с первым полетом поздравили Илон Маск и Джефф Безос. Глава Blue Origin заявил, что вскоре «присоединится к клубу» космонавтов.