Макгрегору прооперировали ногу после поединка с Пуарье

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор сообщил, что успешно перенес операцию на сломанной в бою с американцем Дастином Пуарье ноге.

«Только что вышел из операционной. Операция прошла успешно, чувствую себя великолепно. Далее шесть недель на костылях и возвращение обратно», – написал спортсмен в своем Twitter.

Третий поединок между Пуарье и Макгрегором в рамках турнира UFC 264 в Лас-Вегасе прошел в субботу, 10 июля, и завершился победой американца техническим нокаутом.

Макгрегор не смог выйти на второй раунд из-за того, что сломал левую ногу во время падения. Он досидел до конца раунда, но бой был остановлен в перерыве.

В тоже время глава UFC Дана Уайт не стал исключать возможности проведения четвертого боя между Конором Макгрегором и Дастином Пуарье. В первом их поединке в 2014 году он одержал победу нокаутом в первом раунде, но во второй встрече в 2021 году уступил также нокаутом во втором.