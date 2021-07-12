Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Макгрегору прооперировали ногу после поединка с Пуарье

Олеся Степакова
08:42 12.07.2021
Бой между Пуарье и Макгрегором в рамках турнира UFC 264 в Лас-Вегасе прошел в субботу, 10 июля, и завершился победой американца техническим нокаутом.
Макгрегору прооперировали ногу после поединка с Пуарье
© Фото: thenotoriousmma, Facebook
Читайте нас на:

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор сообщил, что успешно перенес операцию на сломанной в бою с американцем Дастином Пуарье ноге.

«Только что вышел из операционной. Операция прошла успешно, чувствую себя великолепно. Далее шесть недель на костылях и возвращение обратно», – написал спортсмен в своем Twitter.

Третий поединок между Пуарье и Макгрегором в рамках турнира UFC 264 в Лас-Вегасе прошел в субботу, 10 июля, и завершился победой американца техническим нокаутом.

Макгрегор не смог выйти на второй раунд из-за того, что сломал левую ногу во время падения. Он досидел до конца раунда, но бой был остановлен в перерыве.

В тоже время глава UFC Дана Уайт не стал исключать возможности проведения четвертого боя между Конором Макгрегором и Дастином Пуарье. В первом их поединке в 2014 году он одержал победу нокаутом в первом раунде, но во второй встрече в 2021 году уступил также нокаутом во втором. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:53 В стране и мире
Россиян предупредили о приближении «парникового котла»
07:13 В стране и мире
Российское судно «Амур» вышло из Японии в порт приписки
06:03 В стране и мире
В России появится единое тарифное законодательство
04:00 В стране и мире
В России обновят рекомендации по лечению коронавируса
00:17 В стране и мире
Кузнецова рассказала, как удаленное обучение влияет на здоровье детей
Популярное
СМИ: подруга МакSим заявила об ухудшении состояния певицы
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения самолетов США над Черным морем
Видео
Компетенция «Арматы»: выстрел Т-14 кумулятивным снарядом показали на видео
Видео
«Тайфун» в взрывном водовороте: как броневик изрешетили, подожгли и трижды подорвали на госиспытаниях
Эпидемиолог назвал неожиданный симптом индийского штамма
Мясников удивился рекомендации избегать секса после вакцинации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.