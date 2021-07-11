Конор Макгрегор сломал ногу во время боя с Дастином Порье

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сломал ногу во время боя с американцем Дастином Порье.

Макгрегор не смог выйти на второй раунд из-за того, что сломал левую ногу во время падения. Он досидел до конца раунда, но бой был остановлен в перерыве.

В Лас-Вегасе состоялся UFC 264, главным событием которого стал третий бой между Макгрегором и Порье.