Конор Макгрегор сломал ногу во время боя с Дастином Порье
В Лас-Вегасе состоялся UFC 264, главным событием которого стал третий бой между Макгрегором и Порье.
© Фото: INPHOTom Hogan, imago, Globallookpress
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сломал ногу во время боя с американцем Дастином Порье.
Макгрегор не смог выйти на второй раунд из-за того, что сломал левую ногу во время падения. Он досидел до конца раунда, но бой был остановлен в перерыве.
В Лас-Вегасе состоялся UFC 264, главным событием которого стал третий бой между Макгрегором и Порье.