Спорт «Добро всегда побеждает зло»: Нурмагомедов отреагировал на поражение Макгрегора от Пуарье Алена Миронова В Лас-Вегасе состоялся UFC 264, главным событием которого стал третий бой между Макгрегором и Пуарье. © Фото: INPHOTom Hogan, imago, Globallookpress Читайте нас на: Российский боец Хабиб Нурмагомедов отреагировал на поражение ирландского бойца Конора Макгрегора в бою против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. «Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Пуарье. Дастин, надеюсь, ты получишь пояс в конце года», — написал Хабиб в своем Twitter. В Лас-Вегасе состоялся UFC 264, главным событием которого стал третий бой между Макгрегором и Пуарье. Макгрегор не смог выйти на второй раунд из-за того, что сломал левую ногу на последних секундах первого раунда во время падения. Он досидел до конца раунда, но бой был остановлен в перерыве. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика