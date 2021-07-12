Врачи описали боль, которую испытывают пациенты перед инфарктом
Рекомендуется срочно обращаться к медикам, если боль в груди возникла резко и быстро усилилась.
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Некоторые люди не обращают внимания на болезненные ощущения в грудной клетке, однако она может сигнализировать о сердечном приступе. Об этом сообщается на сайте British Heart Foundation.
Специалисты рекомендовали пациентам срочно обращаться к врачам, если боль в груди возникла резко и быстро усилилась. Кроме того, требуется медицинская помощь в случае распространения неприятных ощущений в область рук, спины, шеи или челюсти. Также опасным признаком является боль в сочетании с одышкой или ухудшением самочувствия.
Ранее врач-терапевт высшей категории, директор Дирекции по координации деятельности медицинских организаций столичного Департамента здравоохранения Алексей Безымянный перечислил нетипичные признаки инфаркта.