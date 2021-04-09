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Врач перечислил нетипичные признаки инфаркта

Светлана Иванова
13:26 09.04.2021
При сильной кинжальной боли следует вызвать карету скорой медицинской помощи, указал доктор.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Robina Weermeijer, Unsplash
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Боль в зубах и животе, в частности, в эпигастриальной области может указывать на развитие инфаркта. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал врач-терапевт высшей категории, директор Дирекции по координации деятельности медицинских организаций столичного Департамента здравоохранения Алексей Безымянный.

При этом специалист подчеркнул, что зубная боль становится признаком инфаркта редко, а по боли в животе заподозрить угрожающее жизни состояние можно, если такие ощущения возникают впервые.

«Если у вас возникла боль в эпигастрии, и вы понимаете, что вы не переедали, подобных симптомов у вас не было, у вас нет установленного диагноза гастрит или эзофагит или грыжа диафрагмального отдела пищевода, и у вас подобных симптомов до этого не было, боль не терпим», - указал врач-терапевт.

Специалист призвал при сильной кинжальной боли вызвать карету скорой медицинской помощи, тогда как при перманентной легкой ноющей боли можно самостоятельно обратиться к врачу в поликлинику.

Также доктор обратил внимание, что любая резкая боль в груди является одним из основных симптомов инфаркта и при ее возникновении обратиться за медицинской помощью следует даже людям в возрасте 25-30 лет.

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