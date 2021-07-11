СК начал проверку по факту открытия двери в самолете

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ организовало доследственную проверку по факту открытия пассажиром двери в самолете рейса Москва-Анталия. По предварительным данным, из-за несанкционированного открытия был выпущен аварийный трап, а дверь была повреждена.

«Воздушное судно отстранено от полета, 516 пассажиров и 16 членов экипажа направлены в пункт назначения резервным бортом», - говорится в сообщении на сайте управления.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Россия» планирует взыскать в судебном порядке понесенные убытки с пассажира. Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. Из-за задержки вылета людям целый час пришлось сидеть в салоне, где не работала система кондиционирования и было очень душно.