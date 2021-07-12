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Тепловой удар или просто недомогание: названы симптомы, требующие немедленной помощи

Светлана Иванова
17:10 12.07.2021
Симптомами теплового удара являются головная боль пульсирующего характера, отсутствие потоотделения, температура тела, превышающая отметку в 39,4 градуса; красная горячая сухая кожа, частый сильный пульс, возможная потеря сознания.
Тепловой удар или просто недомогание: названы симптомы, требующие немедленной помощи
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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В условиях палящего зноя можно легко получить тепловое напряжение или тепловой удар. В первом случае с недомоганием возможно справиться самостоятельно, а во втором – следует вызывать карету скорой помощи. Различить эти два состояния можно по соответствующим признакам, пишет газета Morrisons Cove Herald со ссылкой на рекомендации Красного Креста.

Симптомами теплового напряжения являются слабость и головокружение, чрезмерное потоотделение, прохладная бледная липкая кожа, тошнота или рвота, частый слабый пульс, мышечные судороги. Чтобы справиться с тепловым истощением, следует уйти в прохладное место, лучше всего, если это будет помещение с работающим помещением. Также следует выпить воды комнатной температуры, принять прохладный душ или использовать охлаждающий компресс.

Симптомами теплового удара являются головная боль пульсирующего характера, отсутствие потоотделения, температура тела, превышающая отметку в 39,4 градуса; красная горячая сухая кожа, частый сильный пульс, возможная потеря сознания. В случае наличия этих признаков следует оказать человеку первую помощь и вызвать скорую помощь.

На территории Центральной России установилась аномально жаркая погода, по прогнозам синоптиков, изнуряющий зной сохранится до конца рабочей недели. Столбики термометров поднимутся до +35 градусов.

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