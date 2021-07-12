Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Гидрометцентре предостерегли россиян от «теплового стресса»

Олеся Степакова
10:41 12.07.2021
По словам Романа Вильфанда, температура на этой неделе приблизится либо к рекордным значениям, либо превзойдет их.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
Читайте нас на:

До конца рабочей неделе в центральной части Европейской России сохранится жаркая погода. Столбики термометров поднимутся до +35 градусов. Температура в эти дни приблизится либо к рекордным значениям, либо превзойдет их. О жаркой погоде в разговоре со «Звездой» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Если температура около рекордного значения, то это значит, что ситуация экстремальна, опасна, выпускаются постоянные предупреждения. Нужно быть очень внимательным сейчас», – предупредил синоптик.

Вильфанд также подчеркнул, что ночные температуры в Москве будут высокими.

«Ночные температуры будут очень высокими, сегодня минимальная (ночная – Прим.ред.) температура в Москве была +21 градус, а в центре Москвы – там, где высотные дома, которые нагреваются и принимаю солнечную энергию днем и отдают ее ночью, – там минимальная температура +24+25 градусов. Это стресс тепловой», – рассказал метеоролог.

По его словам, такая погода характерна для юга Турции и даже севера Египта. Эксперт добавил, что лишь в конце недели, в воскресенье, температура воздуха понизится на 3-5 градусов, пройдут небольшие дожди.

«По расчетам, температура в воскресенье понизится на 3-5 градусов. Она уже будет ниже 30 градусов – в диапазоне от +25 +30», – добавил Вильфанд.

Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие дни жители Европейской России будут находиться в «парниковом котле». Так синоптики называют надвигающуюся жару. По их прогнозам, температура повысится еще больше и будет сопровождаться высоким уровнем опасного излучения.

В Москве, где объявлен оранжевый уровень опасности, столбик термометра может превысить 35 градусов, а на Кубани температурные показатели могут достигнуть 40 градусов. Это примерно на 10 градусов выше нормы. Ожидаются новые температурные рекорды.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:41 В стране и мире
Видео
В Гидрометцентре предостерегли россиян от «теплового стресса»
07:13 В стране и мире
Российское судно «Амур» вышло из Японии в порт приписки
06:03 В стране и мире
В России появится единое тарифное законодательство
04:00 В стране и мире
Видео
В России обновят рекомендации по лечению коронавируса
00:17 В стране и мире
Кузнецова рассказала, как удаленное обучение влияет на здоровье детей
Популярное
СМИ: подруга МакSим заявила об ухудшении состояния певицы
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения самолетов США над Черным морем
Видео
Компетенция «Арматы»: выстрел Т-14 кумулятивным снарядом показали на видео
Видео
«Тайфун» в взрывном водовороте: как броневик изрешетили, подожгли и трижды подорвали на госиспытаниях
Эпидемиолог назвал неожиданный симптом индийского штамма
Мясников удивился рекомендации избегать секса после вакцинации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.