В Гидрометцентре предостерегли россиян от «теплового стресса»

До конца рабочей неделе в центральной части Европейской России сохранится жаркая погода. Столбики термометров поднимутся до +35 градусов. Температура в эти дни приблизится либо к рекордным значениям, либо превзойдет их. О жаркой погоде в разговоре со «Звездой» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Если температура около рекордного значения, то это значит, что ситуация экстремальна, опасна, выпускаются постоянные предупреждения. Нужно быть очень внимательным сейчас», – предупредил синоптик.

Вильфанд также подчеркнул, что ночные температуры в Москве будут высокими.

«Ночные температуры будут очень высокими, сегодня минимальная (ночная – Прим.ред.) температура в Москве была +21 градус, а в центре Москвы – там, где высотные дома, которые нагреваются и принимаю солнечную энергию днем и отдают ее ночью, – там минимальная температура +24+25 градусов. Это стресс тепловой», – рассказал метеоролог.

По его словам, такая погода характерна для юга Турции и даже севера Египта. Эксперт добавил, что лишь в конце недели, в воскресенье, температура воздуха понизится на 3-5 градусов, пройдут небольшие дожди.

«По расчетам, температура в воскресенье понизится на 3-5 градусов. Она уже будет ниже 30 градусов – в диапазоне от +25 +30», – добавил Вильфанд.

Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие дни жители Европейской России будут находиться в «парниковом котле». Так синоптики называют надвигающуюся жару. По их прогнозам, температура повысится еще больше и будет сопровождаться высоким уровнем опасного излучения.

В Москве, где объявлен оранжевый уровень опасности, столбик термометра может превысить 35 градусов, а на Кубани температурные показатели могут достигнуть 40 градусов. Это примерно на 10 градусов выше нормы. Ожидаются новые температурные рекорды.