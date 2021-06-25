Спасатель объяснила, какие методы первой помощи запрещены при тепловом ударе

При тепловом ударе нельзя ни в коем случае стараться быстро и резко охладить пострадавшего, в том числе окуная в холодную воду или давая ледяное питье. Об этом предупредила матрос-спасатель второго класса Мария Агафонова. Как указала специалист в комментарии «Звезде», пытаясь резко охладить пострадавшего, можно спровоцировать развитие негативных сосудистых реакций в организме.

«Нельзя окунать в холодную воду, выливать на него ведро ледяной воды или давать ледяную воду пить. Это связано с тем, что тело пострадавшего уже перегрелось, температура уже повышена, если мы будем как-то резко эту температуру понижать, а не постепенно, то мы получим дополнительные проблемы, связанные с сосудистой реакцией. Сосуды резко сохранятся, они просто не будут понимать, что происходит, и в итоге у пострадавшего может случиться и инфаркт, и инсульт», - пояснила спасатель.

Агафонова добавила, что единственной помощью при тепловом ударе, которую может оказать человек без медицинского образования, - это помочь человеку перебраться в тень и постепенно его охладить.

«Положить на голову, может быть, мокрое полотенце или лед завернуть в полотенце, дать ему питье, но комнатной температуры, не ледяное, тогда это будет более щадящий вариант. И сразу же вызывать скорую», - подчеркнула специалист.

Она также призвала не использовать спирт для растирания, в том числе растирать виски нашатырным спиртом. Как отметила Агафонова, все спирты приводят к закрытию пор и препятствуют выходу тепла. Также не рекомендуется при тепловом ударе принимать алкоголь внутрь.

«При тепловом ударе запрещено пострадавшему давать алкоголь и напитки, содержащие кофеин. Даже если рядом с вами есть напитки прохладительные, содержащие алкоголь и кофеин, лучше их избегать», - заявила спасатель.

Она также посоветовала не давать пострадавшему лекарства, потому что людям без медицинского образования сложно предугадать реакцию, которая последует у пострадавшего после принятия этих препаратов.