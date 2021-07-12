Роналду стал лучшим бомбардиром Евро

Капитан сборной Португалии по футболу и главная звезда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром минувшего чемпионата Европы. О достижении знаменитого португальца сообщается на официальном сайте UEFA.

На Евро-2020 Роналду провел четыре матча и отметился в них пятью голами. Свое достижение Криштиану разделил с форвардом сборной Чехии Патриком Шиком, однако тот провел на один матч больше.

Ранее стала известна судьба золотых медалей турнира. Кубок и звание лучшей команды на континенте отправляется в Рим. В финале на лондонском «Уэмбли» итальянцы победили англичан в серии послематчевых пенальти. Лучшими игроками турнира и финального матча признаны голкипер Джанлуиджи Доннарумма и защитник Леонардо Бонуччи.