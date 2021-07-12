Экс-пилот объяснил состоянием аффекта поступок открывшего аварийный люк на взлетной полосе в Шереметьево

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов прокомментировал «Звезде» инцидент, который произошел в аэропорту Шереметьево с участием пассажира самолета рейса Москва - Анталья. Дело в том, что мужчина открыл эвакуационный люк из-за жары на борту. В результате этого был выпущен аварийный трап, а дверь была повреждена.



При этом остальные пассажиры в данной ситуации встали на сторону мужчины и даже назвали его «спасителем».

«Я тоже в душе на его стороне, хотя я, конечно, как профессионал, защищаю летчиков. Здесь я считаю, что они недоработали. И их бездействие привело к этой ситуации. Мужчина был в состоянии аффекта, ему было душно и жарко. Компания не должна была использовать самолет с техническими неполадками. Я думаю, что в самолете не работала установка, которая обеспечивает кондиционирование воздуха. Она была то ли неисправна, то ли слабой мощности. Здесь стоит разобраться, я не обвиняю мужчину», - прокомментировал Романов.

Ранее сообщалось, что московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ организовало доследственную проверку по факту открытия пассажиром двери в самолете рейса Москва - Анталья.