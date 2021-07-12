Песков призвал не ждать от Кремля вмешательства в российский футбол

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что в стране делается многое для развития спорта в стране как любительского, так и спорта высших достижений, тогда как остальное – это работа профессионалов.

Таким образом Песков ответил на вопрос журналистов о том, повернется ли Кремль «всеми своими башнями и стенами лицом к такому национальному виду спорта, каким является российский футбол».

«Нет, на это надеяться не нужно. Это не функции Кремля, и никакие башни в сторону футбола поворачиваться не будут, этим должны заниматься профессионалы», - указал представитель Кремля.

В конце прошлой неделе стало известно о расторжении контракта с тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым. Наставник россиян проработал в этой должности пять лет и вывел россиян на два крупных турнира.

Вопрос о неудовлетворительной работе тренера встал после провала сборной РФ по футболу на чемпионате Европы, где россияне заняли последнее место в своей группе, обыграв команду Финляндии и уступив Бельгии и Дании. Сам Черчесов заявил, что решение покинуть пост было принято по обоюдному согласию с РФС.