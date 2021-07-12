В Кремле рассказали, обсуждалась ли тема цен на нефть в разговоре Путина и Байдена

Никаких контактов по теме ОПЕК+ у Владимира Путина не планируется, переговоры будет продолжать заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера.

«Пока никаких контактов на высшем уровне по теме ОПЕК не планируется, работа продолжается по линии Новака с нашей стороны», - заявил представитель Кремля.

Песков также добавил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден не обсуждали тему ОПЕК+ и цен на энергоресурсы в ходе телефонного разговора.

Альянс на двух встречах в начале месяца не смог согласовать дальнейшие условия сделки из-за позиции ОАЭ. Третья встреча была отменена, а новая пока не назначена.