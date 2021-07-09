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Песков: президенты РФ и США провели телефонный разговор

Алексей Курильченко
19:58 09.07.2021
Кремль подтвердил состоявшийся телефонный разговор Путина и Байдена.
Песков: президенты РФ и США провели телефонный разговор
© Фото: Минобороны РФ
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в пятницу, 9 июля, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой США Джозефом Байденом. Об этом сообщает ТАСС.

При этом Песков не привел подробностей прошедшего разговора.

Ранее Песков рассказал, чем отличается российский лидер Владимир Путин от его американского коллеги Джо Байдена. По его словам, когда Путин что-либо говорит, то он это и имеет в виду, в то время как слова Байдена «имеют определенное обременение».

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