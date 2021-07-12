В Германии выдали все разрешения на строительство «Северного потока -2»

Власти Германии выдали все разрешения, необходимые для строительства российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономики ФРГ.

Помимо этого, в правительстве Германии подчеркнули, что позиция ФРГ по проекту неизменна, о чем известно украинской стороне.

В начале июня завершилась техническая укладка первой нитки газопровода «Северный поток - 2», а работы по будут завершены в конце августа – сейчас трубопровод построен на 98%.

Ранее СМИ сообщили, что американские и немецкие власти думают над вариантами возможной помощи Украине в сфере энергетики в контексте окончания строительства газопровода «Северный поток-2». В частности, рассматриваются способы стимулирования развития инфраструктуры в стране, а также создания новых электростанций на территории.