СМИ: США и ФРГ обсуждают помощь Украине в связи с «Северным потоком-2»

Американские и немецкие власти думают над вариантами возможной помощи Украине в сфере энергетики в контексте окончания строительства газопровода «Северный поток-2». В частности, рассматриваются способы стимулирования развития инфраструктуры в стране, а также создания новых электростанций на территории.

Соответствующую информацию публикует Bloomberg. Государства в качестве одной из альтернатив обсуждают вливание инвестиций в отдельные сферы экономики Украины. Прийти к окончательному решению по данному вопросу страны планирую до визита канцлера Германии Ангелы Меркель в США в июле.