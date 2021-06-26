СМИ: США и ФРГ обсуждают помощь Украине в связи с «Северным потоком-2»
Германия и США раздумывают над возможностью помочь развитию энергетики Украины.
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Американские и немецкие власти думают над вариантами возможной помощи Украине в сфере энергетики в контексте окончания строительства газопровода «Северный поток-2». В частности, рассматриваются способы стимулирования развития инфраструктуры в стране, а также создания новых электростанций на территории.
Соответствующую информацию публикует Bloomberg. Государства в качестве одной из альтернатив обсуждают вливание инвестиций в отдельные сферы экономики Украины. Прийти к окончательному решению по данному вопросу страны планирую до визита канцлера Германии Ангелы Меркель в США в июле.