Трамп заявил, что смог остановить «Северный поток -2»

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что во время его срока Вашингтону якобы удалось остановить «Северный поток - 2». Позиция была озвучена во время его выступления перед сторонниками во Флориде.

Так Трамп ответил на сообщения СМИ, которые утверждают, что он «любит Россию».

«Я прекратил строительство трубопровода и что-то я не думаю, что они (россияне - прим. ред.) сильно меня любят», - цитирует РИА Новости экс-президента.

В начале июня завершилась техническая укладка первой нитки газопровода «Северный поток - 2». Вторую планируется достроить в течение полутора-двух месяцев. Строительство газопровода будет окончено до конца года, заявил вице-премьер Александр Новак.

Ранее комитет конгресса США принял поправку, которая должна отменить решение администрации президента страны по отказу от санкционных мер в отношении проекта.