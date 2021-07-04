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Трамп заявил, что смог остановить «Северный поток -2»

Анна Касаткина
08:10 04.07.2021
Так экс-президент ответил на сообщения СМИ, которые утверждают, что он «любит Россию».
Трамп заявил, что смог остановить «Северный поток -2»
© Фото: Jens Büttner, dpa, Globallookpress
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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что во время его срока Вашингтону якобы удалось остановить «Северный поток - 2». Позиция была озвучена во время его выступления перед сторонниками во Флориде.

Так Трамп ответил на сообщения СМИ, которые утверждают, что он «любит Россию».

«Я прекратил строительство трубопровода и что-то я не думаю, что они (россияне - прим. ред.) сильно меня любят», - цитирует РИА Новости экс-президента.

В начале июня завершилась техническая укладка первой нитки газопровода «Северный поток - 2». Вторую планируется достроить в течение полутора-двух месяцев. Строительство газопровода будет окончено до конца года, заявил вице-премьер Александр Новак.

Ранее комитет конгресса США принял поправку, которая должна отменить решение администрации президента страны по отказу от санкционных мер в отношении проекта.

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