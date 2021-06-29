Мурашко допустил, что вакцинация от коронавируса может стать ежегодной

Вакцинация от коронавирусной инфекции может стать ежегодной, как только эпидемическая ситуация стабилизируется. С таким заявлением выступил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Мы, с учетом мнения наших ученых, специалистов в области иммунологии, вирусологии, подготовили изменения в методические рекомендации. И с учетом неблагоприятной эпидемической ситуации в РФ будет разрешено проводить вакцинацию после шести месяцев после перенесенного заболевания и после шести месяцев после предыдущей вакцинации первичной. После достижения коллективного иммунитета и после стабилизации ситуации вакцинация может проводиться раз в год», - приводит ТАСС слова министра.

Ранее министр здравоохранения напомнил о необязательности прохождения теста на антитела перед прививкой от COVID-19, так как вакцины безопасны.

При этом он добавил, что в России в настоящий момент не зафиксировано летальных исходов после прививания от коронавируса. Напомним, ранее в ряде регионов РФ для отдельных категорий граждан была введена обязательная вакцинация.

Так, в Москве до 15 августа должны быть привиты 60% работников сферы торговли, услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.