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Мурашко допустил, что вакцинация от коронавируса может стать ежегодной

Ян Брацкий
16:46 29.06.2021
Для предотвращения распространения заболевания в ряде российских регионов была введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан.
Мурашко допустил, что вакцинация от коронавируса может стать ежегодной
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Вакцинация от коронавирусной инфекции может стать ежегодной, как только эпидемическая ситуация стабилизируется. С таким заявлением выступил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Мы, с учетом мнения наших ученых, специалистов в области иммунологии, вирусологии, подготовили изменения в методические рекомендации. И с учетом неблагоприятной эпидемической ситуации в РФ будет разрешено проводить вакцинацию после шести месяцев после перенесенного заболевания и после шести месяцев после предыдущей вакцинации первичной. После достижения коллективного иммунитета и после стабилизации ситуации вакцинация может проводиться раз в год», - приводит ТАСС слова министра.

Ранее министр здравоохранения напомнил о необязательности прохождения теста на антитела перед прививкой от COVID-19, так как вакцины безопасны.

При этом он добавил, что в России в настоящий момент не зафиксировано летальных исходов после прививания от коронавируса. Напомним, ранее в ряде регионов РФ для отдельных категорий граждан была введена обязательная вакцинация.

Так, в Москве до 15 августа должны быть привиты 60% работников сферы торговли, услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры. 

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