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Нурмагомедов рассказал об уговорах главы UFC возобновить карьеру

Светлана Иванова
13:35 28.06.2021
По мнению россиянина, руководство Абсолютного бойцовского чемпионата не понимает настоящей причины, по которой боец решил закончить профессиональную карьеру в смешанных единоборствах.
Нурмагомедов рассказал об уговорах главы UFC возобновить карьеру
© Фото: Jason Silva, globallookpress
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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт продолжает убеждать бывшего чемпиона UFC в легком весе россиянин Хабиба Нурмагомедова возобновить карьеру в смешанных единоборствах. Как заявил экс-боец в видеоинтервью, которое опубликовано на канале UFC Russia в YouTube, недавно с ним связывался менеджер Али Абдель-Азиз и от лица Уйта поднимал вопрос финансирования Нурмагомедова.

«(Менеджер) Али Абдель-Азиз пару дней назад позвонил и говорит: "Знаешь, что мне Дэйна сказал? "А почему мне Хабиб никогда не спрашивает, сколько я ему денег предложу?" Мне это не интересно. Я принял решение, но он не сдается», - приводит высказывание Нурмагомедова РИА Новости.

Россиянин предположил, что руководство UFC не понимает настоящей причины, по которой он решил закончить профессиональную карьеру в смешанных единоборствах.

«Думаю, что весь офис UFC в Лас-Вегасе думает, что я себе цену набиваю для переговоров. Со временем они поймут», - добавил бывший чемпион UFC.

За свою карьеру в Абсолютном бойцовском чемпионате Нурмагомедов завоевал чемпионский титул UFC в легком весе в 2018 году и трижды защищал титул. В октябре 2020 года россиянин объявил о завершении карьеры.

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