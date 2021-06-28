Нурмагомедов рассказал об уговорах главы UFC возобновить карьеру

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт продолжает убеждать бывшего чемпиона UFC в легком весе россиянин Хабиба Нурмагомедова возобновить карьеру в смешанных единоборствах. Как заявил экс-боец в видеоинтервью, которое опубликовано на канале UFC Russia в YouTube, недавно с ним связывался менеджер Али Абдель-Азиз и от лица Уйта поднимал вопрос финансирования Нурмагомедова.

«(Менеджер) Али Абдель-Азиз пару дней назад позвонил и говорит: "Знаешь, что мне Дэйна сказал? "А почему мне Хабиб никогда не спрашивает, сколько я ему денег предложу?" Мне это не интересно. Я принял решение, но он не сдается», - приводит высказывание Нурмагомедова РИА Новости.

Россиянин предположил, что руководство UFC не понимает настоящей причины, по которой он решил закончить профессиональную карьеру в смешанных единоборствах.

«Думаю, что весь офис UFC в Лас-Вегасе думает, что я себе цену набиваю для переговоров. Со временем они поймут», - добавил бывший чемпион UFC.

За свою карьеру в Абсолютном бойцовском чемпионате Нурмагомедов завоевал чемпионский титул UFC в легком весе в 2018 году и трижды защищал титул. В октябре 2020 года россиянин объявил о завершении карьеры.