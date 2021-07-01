Под Исландией нашли древний затонувший континент

Под Исландией может находиться древний затонувший континент. К такому выводу пришли геологи под руководством профессора геофизики Даремского университета Джиллиан Фулджер. По мнению ученых, площадь материка составляет от 600 000 кв. км до одного миллиона кв. км, континент может простираться от Гренландии до Европы.

Геологи предлагают принципиально новое объяснение образования Исландии, которая может быть частью затонувшего суперконтинента Пангея. Современный остров в действительности может являться уцелевшей надводной частью со скрытой гигантской плитой под ним, пишет Phys.org.

Гипотеза бросает вызов современным представлениям о протяженности океанической и континентальной коры в Северной Атлантике, а также о том, как формировались вулканические острова, подобные Исландии.

Считается, что Пангея появилась 335 миллионов лет назад и имела площадь около 150 млн кв. км. Около 50 млн лет назад суперконтинент полностью распался, образовав современную Атлантику.

Говоря в пользу новой теории, исследователи обратили внимание на существующие до сегодняшнего дня противоречия в отношении Исландии. В частности, толщина коры под островом превышает 40 км, что в семь раз толще размеров обычной океанической коры. Однако все становится логичным, если океаническую кору под Исландией принять за часть континента, считают исследователи.

Теперь новую гипотезу предстоит подтвердить, в том числе при помощи новых экспедиций по сбору образцов океанических пород и бурению участков морского дна.