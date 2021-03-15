В Гренландии обнаружили следы древнего магматического океана

Ранняя Земля представляла собой океан раскаленной магмы. К такому выводу пришли ученые, проведя исследование базальтовых пород из Гренландии. В частности, сотрудники Кембриджского университета собрали образцы породы из формации Исуа. В этом районе на юго-западе крупнейшего острова Земли располагаются древние отложения осадочных пород. Они относятся к архейскому эону (3,7-3,8 млрд лет), пишет New Scientist.

Проведя хроматографию и масс-спектроскопию, исследователи заметили тяжелые изотопы железа, что, по словам ученых, типично для высоких давлений, которые сопровождаются при кристаллизации магмы.

Авторы научной работы отметили, что процесс образования минералов происходил 4,1 млрд лет назад, когда глубоко в магматическом океане, примерно в 700 километрах под поверхностью, появились кристаллы, которые затем попали в верхнюю мантию. Там кристаллы снова расплавились, что в итоге привело к появлению породы из формации Исуа.

Ученые полагают, что их работа подтверждает одну из теорий о возможном облике поверхности нашей планеты в древности. Земля, по мнению исследователей, представляла собой океан раскаленной магмы, образовавшийся при масштабных столкновениях с космическими объектами Солнечной системы. Считается, что одна из последних таких «аварий» в космосе привела к формированию Луны.