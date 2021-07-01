В МИД РФ заявили, что НАТО целенаправленно занимается провокациями по периметру российских границ

НАТО целенаправленно занимается эскалацией и провокациями по периметру российских границ. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это (учения. - Прим. ред.), безусловно, такая провокативная игра мускулами. Созвали более 30 стран, нагнали боевые корабли. Около пяти тысяч личного состава... Заявляя о готовности к диалогу, на деле Североатлантический блок целенаправленно дестабилизирует обстановку по периметру наших рубежей, повышает опасность вооруженных инцидентов», - сказала дипломат во время брифинга.

В качестве примера таких действий Захарова также привела недавние инциденты с британским кораблем Defender и нидерландским фрегатом Evertsen в Черном море.

Напомним, на прошлой неделе британский эсминец Defender пересек границу РФ в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократно сделанных предупреждений произвел предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М выполнил «предупредительное бомбометание» по курсу движения судна.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии, состоявшейся 30 июня, заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия - США была осуществлена с целью демонстрации неуважения Запада к выбору крымчан. По его словам, в данной провокации участвовали не только британцы, но и американцы, чей разведывательный самолет пытался зафиксировать ответные действия военнослужащих РФ. Также глава государства отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство у властей РФ, поскольку это касается реальных жизненных интересов страны и народа.

Спустя сутки после провокации с участием британского эсминца в Черном море произошел другой инцидент - с нидерландским фрегатом Evertsen. Средствами объективного контроля Черноморского флота было установлено, что, двигаясь в нейтральных водах, фрегат внезапно изменил курс и направился в сторону Керченского пролива. Для недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух были подняты истребители Су-30 и Су-24 из состава дежурных сил. На безопасном расстоянии от фрегата Evertsen экипажи истребителей совершили пролеты. После этого корабль ВМС Нидерландов изменил свой курс в сторону от границы России и продолжил следование по маршруту.