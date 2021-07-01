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В Кремле озвучили последствия для эсминца Defender в случае отказа покинуть воды РФ

Андрей Аркадьев
15:02 01.07.2021
Британский корабль действительно вторгся в территориальные воды страны, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле озвучили последствия для эсминца Defender в случае отказа покинуть воды РФ
© Фото: defender royalnavy.mod.uk
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Российские военные и пограничники были бы вынуждены действовать жестко и решительно, если бы британский эсминец Defender не покинул границы территориального моря РФ после предупредительной стрельбы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Первому каналу.

«Британский корабль действительно вторгся в территориальные воды РФ. Капитан, как Путин показывал, все-таки себе нажал кнопку и собрался с мыслями в какой-то момент», - сказал представитель Кремля.

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, отвечая на вопрос об инциденте с эсминцем Defender у берегов Крыма, назвал случившееся провокацией, за которой стоят не только британцы, но и американцы. Глава государства указал на разведывательные цели британского эсминца у Крыма, но по его словам, Россия это учитывала.

Напомним, 23 июня, британский эсминец Defender вторгся в территориальные воды РФ у берегов Крыма, но был вынужден ретироваться после предупредительных выстрелов и сброса снарядов. Инцидент произошел около полудня в северо-западной части Черного моря в районе мыса Фиолент. По мнению ряда военных экспертов, инцидент являлся провокацией со стороны ВМС Великобритании.

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