В Кремле озвучили последствия для эсминца Defender в случае отказа покинуть воды РФ

Российские военные и пограничники были бы вынуждены действовать жестко и решительно, если бы британский эсминец Defender не покинул границы территориального моря РФ после предупредительной стрельбы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Первому каналу.

«Британский корабль действительно вторгся в территориальные воды РФ. Капитан, как Путин показывал, все-таки себе нажал кнопку и собрался с мыслями в какой-то момент», - сказал представитель Кремля.

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, отвечая на вопрос об инциденте с эсминцем Defender у берегов Крыма, назвал случившееся провокацией, за которой стоят не только британцы, но и американцы. Глава государства указал на разведывательные цели британского эсминца у Крыма, но по его словам, Россия это учитывала.

Напомним, 23 июня, британский эсминец Defender вторгся в территориальные воды РФ у берегов Крыма, но был вынужден ретироваться после предупредительных выстрелов и сброса снарядов. Инцидент произошел около полудня в северо-западной части Черного моря в районе мыса Фиолент. По мнению ряда военных экспертов, инцидент являлся провокацией со стороны ВМС Великобритании.