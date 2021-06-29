Минобороны опубликовало кадры инцидента в Черном море с участием фрегата Evertsen ВМС Нидерландов

Фрегат ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море следовал в направлении Керченского пролива, когда на его перехват были подняты российские боевые самолеты. Об этом сообщили в Минобороны России и опубликовали видео инцидента, который произошел на следующий день после аналогичного происшествия с британским эсминцем Defender.

Средствами объективного контроля Черноморского флота было установлено, что двигаясь в нейтральных водах фрегат внезапно изменил курс и направился в сторону Керченского пролива.

Для недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух были подняты истребители Су-30 и Су-24 из состава дежурных сил. На безопасном расстоянии от фрегата Evertsen экипажи истребителей совершили пролеты. После этого, корабль ВМС Нидерландов изменил свой курс в сторону от границы России и продолжил следование по маршруту.

Экипажи российских самолетов вернулись на аэродромы базирования. Полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.