Врач назвал простые способы улучшить сон

Врач и видеоблогер Али Абдаал из Великобритании поделился способами по улучшению качества сна. Специалист посоветовал отказаться от использования телефона по вечерам, не пить кофе после двух часов дня и оборудовать спальню блокирующими свет шторами. Правила, которые применяет Абдаал, приводит издание Esquire.

Видеоблогер признался, что наиболее эффективным приемом стало ограничение использования смартфона по вечерам. Теперь перед сном устройство находится на беспроводной зарядке на другом конце комнаты, а сам Абдаал перед отходом ко сну предпочитает читать по 20 минут.

Также медик посоветовал отдавать предпочтение обычным будильникам, а не приложениям для телефона, которые лишком легко остановить.

Нужно уделять внимание и обстановке в спальне, убежден блогер. Так, он старается поддерживать температуру в комнате на уровне 19 градусов, а также использует блокирующие свет шторы.

Следует следить и за временем потребления кофеина, предупредил специалист. Он отметил, что вещество содержится в крови долгое время, препятствуя хорошему сну.

Поделился Абдаал и техникой быстрого засыпания, по словам доктора, чтобы быстро заснуть, нужно практиковать приемы расслабления и, ложась в постель, постепенно расслаблять мышцы в теле, начиная с лица и затем переходя на другие области. Для быстрого отхода ко сну помогают и дыхательные упражнения.

Все эти способы позволяют врачу высыпаться и оставаться бодрым в течение всего дня.