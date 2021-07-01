Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач назвал простые способы улучшить сон

Светлана Иванова
17:24 01.07.2021
Наиболее эффективными приемами являются ограничение использования смартфона по вечерам, применение блокирующих свет штор и отказ от кофеина после двух часов дня, отметил специалист.
Врач назвал простые способы улучшить сон
© Фото: Gregory Pappas, Unsplash
Читайте нас на:

Врач и видеоблогер Али Абдаал из Великобритании поделился способами по улучшению качества сна. Специалист посоветовал отказаться от использования телефона по вечерам, не пить кофе после двух часов дня и оборудовать спальню блокирующими свет шторами. Правила, которые применяет Абдаал, приводит издание Esquire.

Видеоблогер признался, что наиболее эффективным приемом стало ограничение использования смартфона по вечерам. Теперь перед сном устройство находится на  беспроводной зарядке на другом конце комнаты, а сам Абдаал перед отходом ко сну предпочитает читать по 20 минут.

Также медик посоветовал отдавать предпочтение обычным будильникам, а не приложениям для телефона, которые лишком легко остановить.

Нужно уделять внимание и обстановке в спальне, убежден блогер. Так, он старается поддерживать температуру в комнате на уровне 19 градусов, а также использует блокирующие свет шторы.

Следует следить и за временем потребления кофеина, предупредил специалист. Он отметил, что вещество содержится в крови долгое время, препятствуя хорошему сну.

Поделился Абдаал и техникой быстрого засыпания, по словам доктора, чтобы быстро заснуть, нужно практиковать приемы расслабления и, ложась в постель, постепенно расслаблять мышцы в теле, начиная с лица и затем переходя на другие области. Для быстрого отхода ко сну помогают и дыхательные упражнения.

Все эти способы позволяют врачу высыпаться и оставаться бодрым в течение всего дня.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:41 В стране и мире
В МИД РФ заявили, что НАТО целенаправленно занимается провокациями по периметру российских границ
17:06 В стране и мире
Состояние тяжелое: супруга Мамонова рассказала о его госпитализации
15:50 В стране и мире
Видео
Ракета «Союз» с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный
15:49 В стране и мире
Посол Чехии в РФ вызван в МИД после очередных заявлений Праги о взрывах в Врбетице
14:07 В стране и мире
Видео
ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области
Популярное
Видео
Лоб в лоб: две девушки на электросамокатах столкнулись в Петербурге
«Если выкарабкается - будет чудо»: врачи прокомментировали состояние певицы МакSим
Суд отказал Бритни Спирс в освобождении от опеки отца
Видео
Завтрак на природе: медведи нацпарка в Челябинской области попали в фотоловушку во время трапезы
Видео
Путин рассказал, кому подчиняется президент
Видео
Летчик рассказал, как заставил эсминец Defender изменить курс в водах России около Крыма
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.